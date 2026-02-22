Nuovo fontanello a Marcignana | E tra i servizi per la frazione anche l’area giochi rinnovata

Un nuovo fontanello è stato installato a Marcignana, creando un punto di approvvigionamento più vicino alla comunità. La causa dell’intervento risiede nella richiesta dei residenti di avere un accesso più facile all’acqua potabile. Il progetto include anche il rinnovamento dell’area giochi situata nelle vicinanze, offrendo uno spazio migliorato per le famiglie. La realizzazione mira a migliorare i servizi locali e a valorizzare la frazione, con l’installazione dell’ottavo fontanello nel territorio empolese.

Lavori nelle frazioni. Ieri è stato attivato il fontanello (l’ottavo sul territorio empolese) di via Val d’Elsa a Marcignana nel parcheggio del circolo Arci alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi con la giunta, del presidente di Acque Spa Simone Millozzi e di molti cittadini. Poi il sopralluogo all’ area giochi di via Anna Frank, dove i lavori sono stati completati all’inizio dell’estate 2025. "Il Piano “Frazioni e Quartieri“ è legato necessariamente alla realizzazione di servizi e spazi che possano far vivere grandi e piccini nello stesso luogo – così Mantellassi –. A questo servono sia il nuovo fontanello - i prossimi a Cortenuova, piazza Matteotti e poi a Villanuova e Fontanella - sia l’area giochi di via Anna Frank. 🔗 Leggi su Lanazione.it

