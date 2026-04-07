Ardea arriva Il Mercato dei Borghi in largo Genova

Giovedì prossimo alle 10.30 si terrà in Largo Genova ad Ardea la cerimonia di apertura di “Il Mercato dei Borghi”. L’evento, che si svolge nel centro cittadino, vedrà la presenza di rappresentanti locali e cittadini. La manifestazione durerà tutta la giornata e offrirà bancarelle con prodotti artigianali, alimentari e di seconda mano. La partecipazione è aperta a tutti e non richiede prenotazioni.

Ardea 7 aprile 2026 – Si svolgerà giovedì prossimo alle ore 10.30 in Largo Genova la cerimonia di scoprimento della insegna de “Il Mercato dei Borghi” di Ardea, con il quale si inaugurano gli interventi di miglioramento e di riqualificazione dell’area del mercato realizzati dal Comune con i fondi della Regione Lazio, a seguito del progetto del bando del 20222020 che, grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Ambulanti – UGL, ha dato modo di ricevere il finanziamento di circa 200.000 euro. “L’Amministrazione comunale si è prodigata nel riqualificare alcune aree mercatali dal punto di vista logistico ed infrastrutturale grazie all’impiego di finanziamenti regionali in un’ottica di miglioramento della vita quotidiana dei cittadini e con l’obiettivo di rendere sempre più agevole e semplice l’acquisto di beni di prima necessità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Sciopero internazionale dei portuali contro la guerra, Usb: “Navi cariche di armi ferme al largo di Livorno, Genova e Venezia”Al grido di “non lavoriamo per la guerra“, i portuali tentano il blocco di 21 scali in tutto il Mediterrano e il Nord Europa. "La via dei borghi marscianesi", arriva la prima edizione della camminata non competitiva di lunga distanzaPresentata a palazzo Donini la prima edizione della camminata non competitiva di lunga distanza “La via dei borghi marscianesi”, in programma...