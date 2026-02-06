Sciopero internazionale dei portuali contro la guerra Usb | Navi cariche di armi ferme al largo di Livorno Genova e Venezia

Gli scioperi dei portuali italiani sono arrivati questa mattina a Livorno, Genova e Venezia. Al grido di “non lavoriamo per la guerra”, migliaia di lavoratori hanno bloccato le navi cariche di armi ferme al largo dei tre porti. L’adesione allo sciopero ha coinvolto anche altri scali nel Mediterraneo e nel Nord Europa, con l’obiettivo di protestare contro la consegna di armi e il ruolo dei porti in questa guerra. La situazione resta tesa, con il traffico marittimo che si ferma e le proteste che si allarg

Al grido di " non lavoriamo per la guerra ", i portuali tentano il blocco di 21 scali in tutto il Mediterrano e il Nord Europa. Una mobilitazione unica, come annunciato nei giorni scorsi da Genova, che coinvolge alcuni degli scali europei più importanti: da Tangeri a Mersin, passando per Bilbao, fino al Pireo ed Elefsina. Le manifestazioni sono attese per le 18, ma intanto il sindacato Usb ha fatto sapere che ci sono navi cariche di armi che non riescono ad attraccare: "La Zim Virginia ", hanno fatto sapere, "è ferma al largo delle coste di Livorno. La stessa costa sta succedendo alla Zim New Zealand, che era prevista per questa mattina al porto di Genova e alla Zim Australia, che avrebbe dovuto attraccare oggi a Venezia e domani a Ravenna. Sciopero internazionale portuali, Usb: "Stiamo fermando le navi della guerra, anche a Genova" Le navi cariche di armi sono rimaste ferme questa mattina nei porti italiani, tra cui anche Genova. "Non lavoriamo per la guerra": a Genova l'assemblea dei portuali, poi lo sciopero internazionale A Genova, i portuali si mobilitano contro le politiche di riarmo attraverso un'assemblea nazionale e uno sciopero internazionale. Unione Sindacale di Base: I portuali non lavorano per la guerra, 6 febbraio giornata di lotta internazionale; Confermato lo sciopero internazionale dei portuali del 6 febbraio 2026; I portuali di Ancona si organizzano verso lo sciopero internazionale; Il 6 febbraio lo sciopero internazionale dei porti contro la guerra. Sciopero portuali a Genova: presidio e protesta internazionaleSciopero dei portuali a Genova con presidio al varco San Benigno. Mobilitazione internazionale in oltre 20 porti europei tra proteste e richieste sindacali. Sciopero internazionale portuali: Stiamo fermando le navi della guerra, anche a GenovaNavi cariche di armi sono rimaste ferme per effetto dello sciopero internazionale dei portuali di oggi, venerdì 6 febbraio: anche Genova è tra le città coinvolte. Nel capoluogo ligure infatti avrebbe ... Porto, venerdì di sciopero: Genova al centro della protesta internazionale. Il 6 febbraio 2026 #sciopero internazionale dei #portuali: 24 ore di stop in Italia e mobilitazioni in almeno 21 porti tra Mediterraneo e Nord Europa.

