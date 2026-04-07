Archivi storici e alberi genealogici viaggio nelle storie di famiglia

Il progetto Connessioni Apuane, che mira a mettere in comunicazione le comunità della costa e dell’entroterra, si sta sviluppando con due iniziative di formazione gratuite. Queste attività mirano a coinvolgere i partecipanti in un percorso alla scoperta di archivi storici e alberi genealogici, offrendo l’opportunità di approfondire le storie di famiglia e il patrimonio locale. Le opportunità si rivolgono a chi desidera conoscere meglio il proprio passato e il legame con il territorio.

Il progetto Connessioni Apuane, la comunità in dialogo che unisce la costa all’entroterra, entra nel vivo con due importanti opportunità formative completamente gratuite. Finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus, i percorsi mirano a fornire ai cittadini nuove competenze in ambiti molto diversi ma complementari: la memoria storica e l’ innovazione digitale. Al Museo dell’Abbazia di San Caprasio ad Aulla, inizierà giovedì il corso di ‘ Ricerca genealogica e familiare ’. Il percorso, della durata di 15 ore, è pensato per chiunque desideri imparare a navigare tra archivi storici, registri parrocchiali e documenti d’epoca per ricostruire la storia della propria famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Archivi storici e alberi genealogici, viaggio nelle storie di famiglia Accesso limitato agli archivi storici: il rischio di perdere il patrimonio documentale nazionaleL’accesso agli archivi storici di Modena, in particolare all’Archivio di Stato di corso Cavour, è ormai fortemente limitato, con procedure di... Leggi anche: Supercomputer e archivi storici, la ricetta per un’AI italiana: «Soldi e talenti, così possiamo colmare il gap con Usa e Cina» One Tribal Document Changes Everything #genealogy #nativeamerican #ancestry Temi più discussi: Archivi storici e alberi genealogici, viaggio nelle storie di famiglia; Il mistero del San Sebastiano di Raffaello: piccolo capolavoro enigmatico della Carrara; Ciliegi, critiche al sindaco. Gaddi: Non sa di cosa parla. Domenica di Carta e Carte in Dimora. Un weekend per scoprire gli archivi storici pubblici e privatiSabato 11 e domenica 12 ottobre torna l’appuntamento con Domenica di Carta, l’iniziativa nazionale promossa dal ministero della Cultura per valorizzare l’immenso patrimonio documentale conservato ... repubblica.it Toscana, il 12 ottobre porte aperte in 56 archivi storiciFirenze, 10 ottobre 2024- La Toscana svela gratuitamente al pubblico 56 archivi privati sugli oltre 90 aperti in tutta Italia. La quarta edizione di Archivi.doc, l’iniziativa toscana che si svolge all ... lanazione.it Per i 50 anni dell’azienda, Tim Cook entra negli archivi storici di Apple e mostra prototipi mai visti. #iPod #iPhone #AppleWatch - facebook.com facebook