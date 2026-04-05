Un ex presidente degli Stati Uniti ha espresso una minaccia rivolta all’Iran, annunciando che se il governo di Teheran non consentirà il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti colpiranno alcune infrastrutture nel paese. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione tra le due nazioni, con l’ex presidente che ha anche rivolto un messaggio provocatorio con parole forti. La situazione rimane sotto osservazione da parte della comunità internazionale.

ROMA, 05 APR – Donald Trump minaccia di colpire “martedì” le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. “Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all’inferno – VEDRETE! Sia lode ad Allah”, ha scritto sul sul social Truth. Ieri il presidente americano aveva dato 48 ore di tempo all’Iran per fare “un accordo o aprire Hormuz”. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump all’Iran: ‘aprite lo Stretto, bastardi. Sia lode ad Allah’

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Trump minaccia centrali elettriche e ponti in Iran: Aprite lo Stretto, bastardi

Temi più discussi: L’Iran respinge l’ultimatum di Trump; Guerra all'Iran: colpita centrale di Bushehr, evacuato personale russo; Trump: Iran mi implora per un accordo e cambia nome allo Stretto di Hormuz; Trump minaccia l’Iran: Aprite lo Stretto o vivrete l’inferno. Ma credo che domani ci sarà l’accordo. Drone Usa partito da Sigonella.

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