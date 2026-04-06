Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbe inviare truppe di terra in Iran se il Paese non raggiungerà un accordo e non riaprirà lo Stretto di Hormuz. Ha anche minacciato di colpire centrali elettriche e ponti in Iran, usando un linguaggio molto diretto. Le sue parole sono arrivate in un momento di tensione crescente tra i due paesi, con possibili implicazioni per la stabilità regionale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso l’invio di truppe di terra in Iran se il Paese non raggiungerà un accordo e non riaprirà lo Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato in un’intervista a The Hill. Alla domanda se escludesse l’invio di truppe di terra in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha risposto con un sonoro “No”. Oggi Trump ha fatto pressione su Teheran affinché raggiungesse un’intesa entro la scadenza dell’ultimatum, altrimenti avrebbe attaccato le infrastrutture del Paese. “Le persone normali farebbero un accordo. Le persone intelligenti farebbero un accordo. Se fossero intelligenti, farebbero un accordo”, ha detto Trump alla testata, ribadendo un messaggio già espresso in precedenza ad altri giornalisti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump minaccia centrali elettriche e ponti in Iran: “Aprite lo Stretto, bastardi”

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Trump minaccia centrali elettriche e ponti in Iran: Aprite lo Stretto, bastardi

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