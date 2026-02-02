Ogni anno, centinaia di persone a Imola devono frequentare corsi obbligatori legati all’alcol e alla guida. L’Ausl ha messo in campo un sistema ben strutturato che accompagna i conducenti dalla prima infrazione fino ai casi di recidiva. Nel 2026, questa attenzione continuerà con impegno, cercando di sensibilizzare e ridurre i rischi legati alla guida in stato di ebbrezza.

Imola, 2 febbraio 2026 – Centinaia di partecipanti ogni anno, oltre quindici anni di attività continuativa e un sistema strutturato di corsi obbligatori che accompagna la revisione della patente dalla prima violazione fino ai casi di recidiva. A Imola la guida in stato di ebbrezza non è un’emergenza episodica, ma un fenomeno stabile che l’Ausl monitora e gestisce dal 2011 attraverso il progetto ‘Alcol e guida’. Negli ultimi tre lustri, solo i corsi info-educativi di primo livello hanno coinvolto oltre mille conducenti, con una media annua compresa tra 90 e 180 partecipanti, mentre i percorsi di secondo livello hanno intercettato ogni anno decine di soggetti recidivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alcol e guida, i corsi obbligatori: l’impegno dell’Ausl per il 2026

Approfondimenti su Imola Alcol

Per il Capodanno 2026, Trepuzzi promuove un messaggio di sicurezza con l’iniziativa “Divertiamoci in sicurezza – zero alcol, zero rischi alla guida”.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Imola Alcol

Argomenti discussi: Alcol e salute, allarme degli epatologi sulle nuove linee guida USA.; Castelnuovo, auto si ribalta in un meleto: 50enne denunciata per guida sotto effetto di alcol e ketamina; Droghe alla guida, cosa cambia con la sentenza della Consulta. Il legale: Torna tutto come prima della…; Schianto, guida sotto l’effetto di alcol e droga.

Macerata, alcol e droga alla guida: scattano denunce e segnalazioni. Arrestato un tunisinoI carabinieri di Macerata hanno messo in campo, nei giorni scorsi, una capillare attività di controllo del territorio ... centropagina.it

Incidenti e morti sulle strade, più casi nel 2025: crescono alcol e droga alla guida. I datiJESOLO - Cresce il numero di persone sanzionate per guida sotto l'effetto di alcol e mancate revisioni. È uno dei principali risultati illustrati ieri mattina dal comandante ... ilgazzettino.it

Patente ritirata per Alcol, sospesa per guida in stato di ebbrezza (Art. 186) Scopri cosa dice la legge e cosa fare per riaverla. #PatenteRitirata #GuidaInStatoDiEbbrezza #LeggeAlcol #RecuperoPatente #AlcolEGuida #PatenteEbbrezza #Art.186 #PatenteSos - facebook.com facebook

Si era messa alla guida dopo aver assunto alcol e ketamina, è uscita di strada x.com