La UEFA si oppone alla nuova regola sul fuorigioco di Wenger | perché sarebbe un cambiamento negativo
La UEFA si oppone alla proposta di Wenger sulla nuova regola del fuorigioco, che prevede l’uso di una linea di luce per determinare la posizione del giocatore. Secondo l’ente, questa modifica rappresenterebbe un cambiamento eccessivo e potenzialmente dannoso per il fair play e l’interpretazione del regolamento. La discussione rimane aperta tra le parti, evidenziando l’importanza di mantenere un equilibrio tra innovazione e stabilità nel calcio.
La regola proposta da Wenger introduce il concetto di luce per decretare la posizione di fuorigioco, ma secondo UEFA e FA il cambiamento sarebbe drastico e dannoso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
