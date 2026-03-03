La regola attuale del fuorigioco ha i giorni contati | il daylight offside di Wenger debutta in campo

Dal prossimo aprile il massimo campionato di calcio canadese adotterà il "daylight offside", voluto fortemente da Arsene Wenger ed avallato dalla FIFA: fuorigioco punibile solamente se ci sarà intera "luce" tra attaccante e difensore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tramite una nota ufficiale, la Canadian Premier League ha annunciato di aver accettato di sperimentare la regola del fuorigioco di Arsène Wenger: nella stagione 2026 sarà infrazione soltanto quando tutto il corpo di un attaccante sarà oltre il penultimo difens x.com

