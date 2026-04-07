Appiano Gentile Inter | anche oggi giornata di riposo per i nerazzurri

Oggi i giocatori dell’Inter hanno avuto un giorno di riposo, secondo quanto comunicato dalla società. La squadra si prepara per la prossima partita, mentre sono stati aggiornati i dettagli sugli infortunati e sui tempi di recupero. Sono state anche fornite informazioni sui giocatori diffidati. La squadra si trova ad Appiano Gentile, dove si svolgono le attività di allenamento in vista delle prossime sfide.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Chivu e i suoi giocatori si godono il secondo giorno di riposo dopo il successo per 5-2 con la Roma nel giorno di Pasqua. Rientro domani con obiettivo il match contro il Como al Sinigaglia Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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