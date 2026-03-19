Appiano Gentile Inter | oggi giornata di riposo

Oggi l'Inter si prende una giornata di riposo ad Appiano Gentile. La squadra si sta preparando in vista del prossimo impegno, con aggiornamenti su infortunati, tempi di recupero e giocatori diffidati. La formazione per le prossime partite sarà definita nei prossimi giorni, mentre lo staff tecnico monitora attentamente la condizione dei calciatori.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Giornata di riposo alla Pinetina. Domani è atteso il ritorno completamente in gruppo Bastoni. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Mkhitaryan: fermo, tornerò dopo la sosta. Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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