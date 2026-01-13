Appiano Gentile Inter | giornata di riposo per i nerazzurri domani la sfida contro il Lecce

L’Inter di Appiano Gentile si concede una giornata di riposo in vista della prossima partita contro il Lecce. La squadra si sta preparando strategicamente, considerando eventuali infortuni, tempi di recupero e situazioni di diffida. Di seguito, le ultime notizie sulla formazione, lo stato di salute dei giocatori e le novità provenienti dal centro sportivo nerazzurro.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell'Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Giornata di riposo per i nerazzurri, domani la sfida contro il Lecce. Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Acerbi: risentimento muscolare, rientro a gennaio Bonny: leggera distorsione del ginocchio sinistro Frattesi: leggero affaticamento all'adduttore sinistro Probabile formazione Inter.

Inter, infortunio Calhanoglu: martedì gli esami al polpaccio. Le news - Il turco è stato costretto a lasciare il campo all'87' della sfida contro il Napoli per un fastidio al polpacc ... sport.sky.it

Inter, Chivu: "La partita può indirizzare la stagione, stimo molto Conte" - Domani sera l'Inter ospita il Napoli a San Siro nel big match della ventesima giornata di Serie A. tuttomercatoweb.com

