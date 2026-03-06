Spilla 30mila euro di gioielli e denaro ad un' anziana arrestato in stazione

Da padovaoggi.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 febbraio, la Squadra Mobile di Rovigo ha arrestato un uomo presso la stazione ferroviaria, accusato di aver sottratto 30mila euro tra gioielli e denaro a un'anziana. L'operazione rientra in un’attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori svolta dalla polizia. L’uomo è stato fermato durante un servizio di controllo e portato in questura.

Lo scorso 27 febbraio, personale della Squadra Mobile della Questura di Rovigo, durante lo svolgimento di mirati servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori, ha arrestato un uomo per truffa aggravata e furto in abitazione ai danni di un'anziana. Nello specifico, un giovane con fare sospetto, ha attirato l'attenzione degli investigatori di Rovigo che, seguendone gli spostamenti, lo hanno pedinato fino a Monselice. Il sospettato si è presentato alla porta di una 85enne che, precedentemente ingannata telefonicamente da un complice, ha consegnato all’uomo denaro e gioielli per complessivi 30mila euro. Dopo aver osservato le mosse dell’uomo, avendo raccolto tutti gli elementi investigativi necessari, personale della Squadra Mobile è intervenuto bloccandolo mentre stava salendo su un treno Frecciarossa diretto a Bologna. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Fermato in auto con 30mila euro di gioielli 'spillati' con l'inganno ad un'anziana: denunciato dai CarabinieriI militari hanno fatto una perquisizione al veicolo, e in una busta sono spuntati diversi oggetti preziosi in oro, per un valore di circa 30mila...

Aggiornamenti e notizie su Spilla 30mila.

Discussioni sull' argomento Venezi, alla Fenice il giallo delle consulenze. Bloccavano il welfare mentre hanno dato contratti da 30mila e 39mila euro; Venezi, alla Fenice il giallo delle consulenze. Bloccavano il welfare mentre hanno dato contratti da 30mila e 39mila euro.

Olimpiadi invernali è pin-mania, le spille più preziose valgono oltre 30mila euroDalle spille rare di Chamonix 1924 ai badge ufficiali battuti all’asta per migliaia di euro: quanto valgono le pin olimpiche ... quifinanza.it

Qual è la spilla più costosa delle Olimpiadi e perché costa quasi 100 euroAmate le spille delle Olimpiadi ma non siete a Milano e dunque non riuscite a visitare le location in cui le distribuiscono? Niente paura, sono in vendita anche online e non solo sulle piattaforme che ... fanpage.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.