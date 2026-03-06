Spilla 30mila euro di gioielli e denaro ad un' anziana arrestato in stazione

Il 27 febbraio, la Squadra Mobile di Rovigo ha arrestato un uomo presso la stazione ferroviaria, accusato di aver sottratto 30mila euro tra gioielli e denaro a un'anziana. L'operazione rientra in un’attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori svolta dalla polizia. L’uomo è stato fermato durante un servizio di controllo e portato in questura.

Lo scorso 27 febbraio, personale della Squadra Mobile della Questura di Rovigo, durante lo svolgimento di mirati servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori, ha arrestato un uomo per truffa aggravata e furto in abitazione ai danni di un'anziana. Nello specifico, un giovane con fare sospetto, ha attirato l'attenzione degli investigatori di Rovigo che, seguendone gli spostamenti, lo hanno pedinato fino a Monselice. Il sospettato si è presentato alla porta di una 85enne che, precedentemente ingannata telefonicamente da un complice, ha consegnato all’uomo denaro e gioielli per complessivi 30mila euro. Dopo aver osservato le mosse dell’uomo, avendo raccolto tutti gli elementi investigativi necessari, personale della Squadra Mobile è intervenuto bloccandolo mentre stava salendo su un treno Frecciarossa diretto a Bologna. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

