Anziana derubata in Piazza Prealpi | la telefonata e l’arrivo del complice che si fa consegnare gioielli e soldi

Milano, 15 gennaio 2026 – “Signora, ha subìto un furto d’identità. Per rimediare deve consegnare contanti e gioielli a una persona che passerà a casa sua”. Così un malvivente ha t ruffato un’anziana di 83 anni, telefonando sul suo numero di casa e presentandosi come “un maresciallo della Guardia di Finanza”. Un complice le ha poi rubato contanti e gioielli che la donna ha raccolto e consegnato. Un bottino ancora da quantificare. È successo martedì in piazza Prealpi. Sull’episodio ora indaga la polizia di Stato che è intervenuta con una Volante in seguito alla segnalazione. Stando a quanto emerso al momento, l’anziana è stata contattata sull’utenza fissa da un sedicente maresciallo della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

