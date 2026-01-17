Cingoli cade in casa Soccorsa da 118 e vigili del fuoco

Una donna a Cingoli è rimasta bloccata in casa dopo una caduta, trovandosi in una posizione scomoda e difficile da muoversi. Grazie all’uso del cellulare, è riuscita a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i servizi di emergenza, tra cui i vigili del fuoco e il 118, per prestare assistenza e garantire la sua sicurezza.

Pur essendo rimasta in una posizione molto scomoda dopo la caduta, col cellulare è riuscita ad allertare i soccorsi una donna bloccata a causa di un incidente domestico. L'infortunio si è verificato a Domo, località sottostante alla frazione Avenale di Cingoli, nell'abitazione alquanto isolata in cui la 74enne vive da sola. Ieri mattina, quando stava lasciando il letto per alzarsi, l'anziana è scivolata finendo sul pavimento. A terra, impossibilitata a rialzarsi, è restata dolorante ma pienamente cosciente. Dal telefonino è riuscita a chiamato il 112, il numero unico dell'emergenza che ha mobilitato il 118 dell'ospedale di Cingoli.

