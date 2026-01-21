Da Francavilla Angitola a Perugia, un dono di arance e affetto per l’editore Antonio Nesci. Questo gesto rappresenta l’importanza dei legami tra territori e culture diverse, sottolineando l’autenticità e il valore delle tradizioni locali. Un gesto semplice ma significativo, che celebra l’identità calabrese e il senso di comunità, rafforzando i rapporti tra le persone e le regioni.

Un gesto semplice, ma carico di significato, che racconta il valore dei legami e dell’identità dei territori. Nelle scorse ore, a Perugia (città in cui vive da anni), al nostro editore Antonio Nesci è arrivato un pacco speciale da Francavilla Angitola, piccolo centro calabrese che lo scorso anno lo aveva premiato e simbolicamente adottato come concittadino. A inviarlo è stato Franco Torchia, che ha voluto far giungere non solo un omaggio, ma un vero e proprio “pezzo di terra”: arance appena raccolte, cariche dei profumi, dei colori e del sole della Calabria. Un dono che va oltre il valore materiale e che diventa testimonianza di un rapporto umano e culturale consolidato nel tempo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. Un dono che profuma di Calabria: da Francavilla Angitola arance e affetto per l’editore Antonio Nesci

