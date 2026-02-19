la casa bianca sta provando a liquidare bruce springsteen come un perdente affetto dalla sindrome da disturbo di trump

La Casa Bianca ha accusato Bruce Springsteen di essere un perdente, sostenendo che soffre della “sindrome da disturbo di Trump”. Questa accusa nasce dalle recenti dichiarazioni del cantante, che ha criticato l’ex presidente negli ultimi mesi. L’amministrazione ha anche diffuso un’immagine in cui Springsteen appare con un’espressione arrabbiata, cercando di screditarlo pubblicamente. La polemica tra il musicista e i funzionari di governo si intensifica, mentre Springsteen continua a difendersi, definendo le accuse ingiuste e infondate. La vicenda resta aperta e suscita discussioni tra i suoi fan.

La bagarre tra Bruce Springsteen e Donald Trump non sembra avere intenzione di spegnersi, anzi. A sferrare il colpo, questa volta, è stata la Casa Bianca, che ha provato a bollare The Boss come un perdente. La ragione del nuovo attacco è facilmente individuabile nell’ultimo singolo del cantautore, Streets of Minneapolis, apertamente critico nei confronti dell’ ICE. Nello specifico, la canzone denuncia l’omicidio a sangue freddo dei cittadini statunitensi Renée Nicole Good e Alex Pretti, entrambi trentasettenni, uccisi a colpi d’arma da fuoco a Minneapolis dagli agenti dell’organizzazione, durante la cosiddetta Operazione Metro Surge, che ha visto migliaia di pattuglie di frontiera e truppe federali invadere la città del Minnesota. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Bruce Springsteen contro Trump: “Periodo buio, i nostri valori sotto attacco”. Il tour partirà da MinneapolisBruce Springsteen ha dichiarato che il suo ritorno in tour è una risposta al periodo buio e all’attacco ai valori americani, in particolare contro le politiche di Trump.

