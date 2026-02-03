il commissario antonio losacco va in pensione

Antonio Losacco si prepara a lasciare il suo incarico. Dopo quasi 40 anni passati a lavorare come commissario, ha visto tutto, dai momenti di crisi alle tragedie come la strage ferroviaria di Viareggio. Ora si avvia verso la pensione, lasciando un ruolo importante e un lungo percorso alle spalle.

In quasi 40 anni di carriera ha conosciuto il territorio in lungo e in largo, da Carrara a Viareggio, vivendo anche le fasi più dolorose come la notte della strage ferroviaria di Viareggio. Per il commissario Antonio Losacco (nella foto), dal 2020 vicedirigente del commissariato di Polizia di Forte dei Marmi, è arrivata ora la meritata pensione per sopraggiunti limiti di età. Sessant’anni, originario di Massa, è entrato in polizia nel 1988 dopo aver vinto il concorso come agente, venendo poi assegnato alla Questura di Massa Carrara. In seguito, tramite concorso pubblico, è diventato ispettore e assegnato al commissariato di Rapallo nei primi anni ’90 diventando responsabile della squadra anticrimine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

