Antonella Morea, nota attrice, ha condiviso alcuni aspetti della sua vita tra il dolore, il teatro e la memoria. Ha parlato dei personaggi interpretati e dei momenti di libertà vissuti nel corso della sua carriera, passando da esperienze con Casa Surace a La salita. In un'intervista, ha affermato di sentirsi ancora una ragazza di vent'anni, nonostante gli anni passati.

Antonella Morea parla come recita: senza difese, senza costruzioni, senza la preoccupazione di dover apparire diversa da quello che è. Nelle sue parole convivono il rigore e l’istinto, la leggerezza e il dolore, la timidezza e il carattere di chi ha attraversato il teatro per cinquant’anni senza mai sentirsi davvero arrivata. Raccontandosi in questa intervista per Virgilio Notizie, passa con naturalezza dai ricordi di Gatta Cenerentola ai successi inattesi di Casa Surace, dalle grandi lezioni ricevute da Roberto De Simone al film La salita di Massimiliano Gallo, al cinema dal 9 aprile, e al rapporto con il pubblico, che ancora oggi continua a sorprenderla. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Antonella Morea, da Casa Surace a La salita: “Dentro resto una ragazza di vent'anni”

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LA SALITA di Massimiliano Gallo con Roberta Caronia, Alfredo Cossu, Antonio milo, Shalana Santana, Gianfelice Imparato, Maurizio Casagrande, Greta Esposito, Maria Bolignano, Antonella Morea, Gea Martire, Angela De Matteo, Francesco Siciliano, Lucian - facebook.com facebook