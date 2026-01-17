Chi ha colpito lo studente morto in classe a 19 anni | la lite in bagno per una ragazza e il coltello portato da casa

Abanoub Youssef, studente di 19 anni di origini egiziane, è deceduto dopo essere stato accoltellato in classe presso l’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. L’aggressione, avvenuta a seguito di una lite in bagno legata a una ragazza, è stata causata da un coltello portato da casa dall'aggressore. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sul controllo degli strumenti contundenti nelle scuole italiane.

Zouhair Atif, 18 anni, è stato fermato per l'omicidio di Abanoub Youssef, avvenuto all'istituto professionale Einaudi-Chiodo a La Spezia. La Procura valuta la premeditazione. Il possibile movente e la ricostruzione con le testimonianze di studenti e insegnanti Non ce l'ha fatta Abanoub Youssef, lo studente 19enne italiano di origini egiziane accoltellato da un compagno di classe a scuola all'istituto professionale Einaudi-Chiodo di La Spezia. Il giovane è stato trasportato ieri in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Andrea, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato più di tre ore, nel tentativo di salvarlo dalle lesioni gravissime al torace e a una arteria epatica.

Morto lo studente accoltellato in classe: aggressore arrestato, ha portato l’arma da casa - Youssef Abanoub, 19 anni, è deceduto all’ospedale dove era ricoverato in condizioni critiche. lanazione.it

Morto lo studente accoltellato in classe: aggredito da un coetaneo, ha portato l’arma da casa. Terrore a scuola - Youssef Abanoub, 19 anni, è deceduto all’ospedale dove era ricoverato in condizioni critiche. quotidiano.net

Studente accoltellato in classe a La Spezia, è gravissimo: il 18enne colpito al fianco da un compagno dopo una lite in bagno. Compagni sotto choc - facebook.com facebook

Vicinanza alla famiglia del giovane studente accoltellato da un suo compagno di classe di origine marocchina, che lo ha colpito senza pietà dopo un banale diverbio in aula. Fatti di questo tipo sono gravissimi, soprattutto quando avvengono all’interno di una s x.com

