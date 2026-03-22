Adriana Volpe non ha mentito al GF Vip emerge un video che dimostra l'amicizia con Antonella Elia

Un video pubblicato nelle ultime ore mostra un'interazione tra Adriana Volpe e Antonella Elia, smentendo le dichiarazioni di Elia che aveva sempre negato di essere amica di Volpe. Le immagini ritraggono le due donne in atteggiamenti che suggeriscono un rapporto più stretto di quello professionale, evidenziando una connessione tra le due. La sequenza video è stata condivisa sui social, attirando l'attenzione del pubblico.

Antonella Elia ha sempre negato di essere mai stata amica di Adriana Volpe. In queste ore, tuttavia, è emerso un video che dimostra come tra le due donne ci sia stato un rapporto che andava ben al di là di quello professionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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