Salerno La piccola Antigone al Teatro delle Arti

A Salerno si avvicina alla fine la rassegna “Fo Teatro”, dedicata alla scena contemporanea e al teatro di ricerca. L’evento si tiene al Teatro delle Arti e propone spettacoli incentrati su tematiche sociali e sperimentazioni artistiche. La rassegna, ormai alla sua fase conclusiva, ha visto partecipare diverse compagnie e artisti che hanno presentato le loro produzioni. Tra gli appuntamenti, si evidenzia la rappresentazione intitolata “La piccola Antigone”.

Si avvia verso la conclusione la rassegna “Fo Teatro”, dedicata alla scena contemporanea e al teatro di ricerca. Per il penultimo appuntamento, il Teatro delle Arti ospita uno spettacolo di forte impatto emotivo e civile. Venerdì 26 marzo 2026, alle ore 21:00, andrà in scena “La piccola Antigone”, produzione della compagnia Artenauta Teatro con drammaturgia e regia firmate da Simona Tortora. Una rilettura contemporanea del mito. Lo spettacolo propone una reinterpretazione moderna della figura di Antigone, ispirata alla celebre versione di Jean Anouilh. La protagonista si trasforma in simbolo universale di resistenza e coscienza, incarnando il conflitto tra legge morale e potere. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, “La piccola Antigone” al Teatro delle Arti Articoli correlati Salerno, Teatro delle Arti: in scena “La piccola Antigone”Tempo di lettura: 2 minutiLa stagione di “Fo Teatro”, la rassegna dedicata al teatro d’avanguardia del Teatro Delle Arti di Salerno, diretta da... Leggi anche: Salerno, al Teatro Delle Arti appuntamento con "Pirandello’Story" MAGOO-LA SCENA IN PRIMO PIANO, 1264° puntata: LA PICCOLA ANTIGONE Contenuti e approfondimenti su Salerno La piccola Antigone al Teatro... Argomenti discussi: Salerno. Teatro delle Arti: stasera lo spettacolo La piccola Antigone della rassegna Fo Teatro; Salerno Teatro delle Arti | in scena La piccola Antigone. La piccola Antigone giovedì 26 al Delle ArtiLa stagione di Fo Teatro, la rassegna dedicata al teatro d’avanguardia del Teatro Delle Arti di Salerno, diretta da Antonello Ronga e Chiara Natella, si avv ... gazzettadisalerno.it