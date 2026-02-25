Medea parla al presente | grande apertura per Bottega Xnl – Fare Teatro 2026

Il pubblico delle grandi occasioni ha applaudito e si e` emozionato, lunedi` sera a Xnl Piacenza, in occasione dell’evento speciale “Aspettando Medea. La ferita dell'amore fatale La tragedia di Euripide dal mito alla scena”, un simposio con protagonisti Paola Pedrazzini, direttrice artistica di Bottega XNL e del Festival di Teatro Antico di Veleia, Leonardo Lidi regista e “maestro” dell’edizione 2026 di Bottega Xnl-Fare Teatro e la ‘madrina’ della serata, Lella Costa, artista che tanto si e` confrontata con le eroine femminili. A seguire si e` innescato uno racconto a piu` voci, moderato dalla giornalista Donata Meneghelli, attorno alla figura di Medea, cosi` come e` stata raccontata da Euripide e dalle narrazioni che lo hanno preceduto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

