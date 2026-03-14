Nuovo presidente ANMIC | Santisi sfida la burocrazia

Il dottor Maurizio Santisi è stato nominato presidente dell’ANMIC nella provincia di Mantova, assumendo ufficialmente il ruolo e iniziando il suo mandato. La sua nomina rappresenta un cambio di leadership per l’associazione locale dedicata a persone con disabilità. La cerimonia di insediamento si è svolta recentemente, con Santisi che ha preso le redini dell’organizzazione.

Nel cuore della provincia mantovana, il dottor Maurizio Santisi ha assunto la guida dell’ANMIC locale, segnando l’inizio di un nuovo ciclo per l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili. Questa nomina non rappresenta solo un cambio amministrativo, ma segna una svolta strategica per la tutela dei diritti delle persone con disabilità nella regione lombarda. La scelta ricade su un professionista sanitario con solide esperienza in oncologia e consulenza medico-legale, figura che promette di riportare al centro dell’azione associativa il rispetto della dignità umana e la lotta contro le difficoltà burocratiche. Un profilo professionale al servizio della comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo presidente ANMIC: Santisi sfida la burocrazia Articoli correlati AIDO Cosenza: 8mila speranze e la sfida del nuovo presidenteDomani, 26 febbraio, i soci del Gruppo intercomunale AIDO di Cosenza si riuniranno nella sede della Misericordia per eleggere il nuovo presidente e... L’editoria locale rilancia la sfida: Michele Pinto nuovo presidente di AnsoRinnovato il direttivo dell’Associazione Nazionale Stampa Online con conferme e novità.