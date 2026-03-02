Israele ha lanciato attacchi contro Beirut e altre aree del Libano, causando almeno 31 morti e lo sfollamento di migliaia di persone. È il terzo giorno di un’azione militare condotta dagli Stati Uniti e Israele contro l’Iran, con i militari israeliani che per la prima volta hanno colpito anche il territorio libanese. La situazione ha portato a un intenso movimento di persone che cercano di mettersi in salvo.

Siamo ufficialmente entrati nel terzo giorno della guerra portata avanti da Stati Uniti e Israele contro l’Iran e, per la prima volta, i militari israeliani hanno colpito anche il Libano. Nella notte tra domenica e lunedì sono state colpite diverse zone del Paese, inclusa la capitale Beirut. L’esercito israeliano sostiene di aver indirizzato le aggressioni contro obiettivi appartenenti al gruppo radicale Hezbollah, in risposta ad alcuni attacchi compiuti da quest’ultimo. Hezbollah è la principale forza politica e militare del Libano, ed è tra le maggiori alleate dell’Iran; domenica aveva attaccato Israele, che ha risposto bombardando. Almeno per il momento, gli Stati Uniti non hanno preso parte ai bombardamenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Israele attacca Beirut e il resto del Libano: migliaia di sfollati e almeno trentuno morti

