A Monza si tiene una fiera dedicata ai mercanti, durante la quale i visitatori possono camminare tra i banchi del mercato. Sono esposti prodotti di vario tipo, tra cui abbigliamento, oggetti artigianali e alimenti. La manifestazione si svolge in un ambiente aperto e permette di acquistare direttamente dai venditori presenti.

Una giornata nella quale si potrà passeggiare spassosamente fra i banchi del mercato per trovare prodotti di qualità, dall'abbigliamento all'artigianato, al cibo. Con anche la possibilità di far giocare i bambini e deliziarsi con le prelibatezze dello street food. L'appuntamento è per domenica 29 marzo a Monza, in viale Vittorio Veneto, con la fiera dei mercanti. Dalle 9 alle 19 alla fiera dei mercanti ci saranno delle vere e proprie boutique a cielo aperto con abbigliamento, accessori moda, calzature, pelletteria e biancheria per la casa. Per sollazzare il palato sarà possibile scegliere tra le golose specialità presenti nei tanti truck food e non mancheranno musica e giochi e intrattenimento per bambini. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - A Monza la fiera dei mercanti

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