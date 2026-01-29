The Exorcist | Diane Lane si unisce a Scarlett Johansson nel nuovo film

Diane Lane si unisce a Scarlett Johansson nel nuovo film di The Exorcist. L’attrice americana ha firmato per interpretare un ruolo principale nel prossimo capitolo della saga horror. Accanto a lei, Johansson e Jacobi Jupe, pronti a portare sul grande schermo una storia che promette suspense e tensione. Le riprese sono ormai in corso e l’attesa tra i fan cresce di giorno in giorno.

Diane Lane ha chiuso l'accordo per interpretare un ruolo da protagonista nel prossimo film di The Exorcist, accanto a Scarlett Johansson e Jacobi Jupe. La notizia è stata riportata da Deadline. La fonte ha specificato che Diane Lane interpreterà un ruolo importante, ma senza specificare quale. Nominata all'Oscar e candidata a diversi Emmy e Golden Globe, l'attrice viene da un periodo intenso: ha recitato in Feud: Capote vs. The Swans di Ryan Murphy (Emmy nomination come Supporting Actress), ma anche in Un Uomo Vero su Netflix con Jeff Daniels. Gli altri attori al momento confermati sono Scarlett Johansson e Jacobi Jupe.

