Questa settimana si è tenuto il primo incontro dei Giovani di Coldiretti Ferrara. Dopo le decisioni prese a fine anno, i giovani agricoltori hanno avviato un programma di attività per il 2025. Tra i progetti, ci sono corsi informativi e percorsi di formazione, anche se la campagna rimane ancora molto tradizionale: i giovani vanno a lezione sul quaderno, con strumenti elettronici ancora poco diffusi.

Ha preso, nei giorni scorsi, il primo appuntamento dedicato ai Giovani di Coldiretti Ferrara, che a seguito delle decisioni dell’assemblea di fine anno 2025, hanno varato un programma di attività per quest’anno che vede al centro anche diversi percorsi informativi e formativi. Il primo pacchetto di formazione è dedicato alla tenuta del Quaderno di Campagna Elettronico, il cui avvio è previsto per tutte le imprese agricole ovvero per tutti coloro che siano utilizzatori professionali dal 1° gennaio 2027. Nella sala conferenze di Coldiretti, in via Hirsch, 19, oltre 20 giovani agricoltori hanno iniziato un percorso per conoscere le norme che sottendono alla tenuta delle registrazioni che compongono il Qdca, agli obblighi, alle sanzioni previste in caso di inadempienza ma anche le opportunità di gestione e di tracciabilità che lo strumento elettronico consente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La campagna è elettronica, i giovani vanno a lezione sul quaderno

Approfondimenti su Coldiretti Ferrara

Gli studenti del Marco Polo hanno fatto visita al Palazzo dei Congressi di Riccione, un luogo che non si limita a ospitare eventi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Coldiretti Ferrara

Argomenti discussi: La campagna è elettronica, i giovani vanno a lezione sul quaderno; Gli smartphone di Xiaomi sono A prova di Oops nella campagna a cura di We Are Social; Giornata delle Malattie Rare, la campagna UNIAMO e il contributo delle società scientifiche; Anche ANCI Piemonte patrocina la campagna 8 marzo, 3 donne, 3 strade.

La campagna è elettronica, i giovani vanno a lezione sul quadernoHa preso, nei giorni scorsi, il primo appuntamento dedicato ai Giovani di Coldiretti Ferrara, che a seguito delle decisioni ... ilrestodelcarlino.it

Addio carta d’identità cartacea: Pioltello accelera sul passaggio alla CIE Campagna “Addio Carta”, più sportelli e orari ampliati: il Comune invita i cittadini a muoversi per tempo verso la Carta d’Identità Elettronica #CIE #CartaIdentitàElettronica #Pioltello # facebook