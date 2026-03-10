In una campagna a margine della Foggia-San Severo ritrovato il giubbotto di Elena Continuano le ricerche della 21enne scomparsa

In una campagna vicino alla strada statale 16, è stato trovato il giubbotto di Elena, la 21enne scomparsa. La scoperta è avvenuta in un campo a margine della Foggia-San Severo. Le ricerche della giovane continuano senza sosta, mentre le forze dell’ordine stanno verificando se il ritrovamento possa essere collegato alla sua scomparsa. La zona è ora oggetto di ulteriori approfondimenti.

È stato ritrovato in un campo prossimo al tratto di strada statale 16 il pellicciotto che indossava Elena. Ai cani molecolari è stato fatto annusare l’indumento per proseguire le ricerche, in quella parte del territorio tra Foggia e San Severo, della 21enne data per scomparsa dal 2 marzo. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - In una campagna a margine della Foggia-San Severo ritrovato il giubbotto di Elena Continuano le ricerche della 21enne scomparsa Articoli correlati Foggia, continuano le ricerche per Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsaDa lunedì 2 marzo l'amica di Elena Rebeca Burcioiu è preoccupata per lei: non ne ha più notizie. Leggi anche: Foggia: scomparsa, diffusa la foto di Elena Sesto giorno di ricerche della 21enne, in azione anche i sommozzatori Aggiornamenti e contenuti dedicati a In una campagna a margine della Foggia... Temi più discussi: Cresce la preoccupazione per Elena a una settimana dalla scomparsa. Viaggiava tutti i giorni da Canosa a Foggia; Elena Rebeca Burcioiu, ricerche nei casolari con i cani molecolari per la 21enne scomparsa a Foggia; ASL Foggia aderisce a campagna Fiocchetto Lilla sui Disturbi del comportamento alimentare con open day e incontri con studenti; San Severo, iniziate le celebrazioni per i 150 anni del Liceo Classico Tondi con un convegno d’attualità. Elena, la ragazza rumena scomparsa da una settimana, continuano le ricerche nelle campagneAd una settimana dalla denuncia di scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, proseguono le ricerche concentrate in località ... rainews.it ELENA BURCIOIU Scomparsa di Elena Burcioiu, cresce l’angoscia dopo una settimana: ricerche nelle campagne tra Foggia e San SeveroScomparsa di Elena Burcioiu, cresce l’angoscia dopo una settimana: ricerche nelle campagne tra Foggia e San Severo ... statoquotidiano.it Oggi, #9marzo 2005, a San Severo ( #Foggia ) viene processato #Napoleone per aver messo a ferro e fuoco la città nel 1799. #AccaddeOggi . x.com Chiusure dei caselli di Foggia e San Severo Date e orari nel primo commento - facebook.com facebook