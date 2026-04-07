AndreaX si trova nella sua camera da letto, uno spazio che fino a poco prima gli sembrava confortevole, ma ora appare improvvisamente troppo piccolo. Tiene in mano il telefono, lo schermo illuminato mostra ancora il messaggio che ha ricevuto, con la scritta “Sono incinta”, che continua a rimanere impressa nella sua mente. La scena si svolge in un momento di forte tensione, in cui il contenuto del messaggio si ripete senza sosta.

La sua camera da letto, grande, ariosa, gli sembra improvvisamente troppo stretta. AndreaX resta fermo con il telefono in mano, lo schermo ancora acceso su quel messaggio che non smette di pulsare nella sua testa. “Sono incinta”. Due parole semplici, ma pesanti come un macigno. Forse le più struggenti. Definitive. Implacabili. Grandiose. Misteriose. Rivoluzionarie nella vita di ciascuno di noi: “Sono incinta”. Ansia, ma non paura la sua. È terreno che gli manca sotto i piedi. Libertà, tempo, aria. Fino a poche ore prima era a casa di Nuvoletta, in quella cucina calda, con la camomilla che fumava piano, con Marilù che giocava nella capanna e Nuvoletta che gli parlava sottovoce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - AndreaX e quel messaggio che non smette di pulsare nella sua testa: “Sono incinta”

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