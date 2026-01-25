Daniela D’Antonio chi è la moglie di Paolo Sorrentino | È grazie a lei che sono quel che sono

Daniela D’Antonio è la moglie del regista Paolo Sorrentino e figura di rilievo nel panorama giornalistico italiano. Originaria di Napoli, ha condiviso con Sorrentino un legame duraturo che ha influenzato anche il percorso professionale di entrambi. La loro relazione, spesso descritta come solida e discreta, testimonia un rapporto di affetto e rispetto reciproco, rendendo Daniela una figura significativa nella vita e nel successo del regista.

Un grande amore quello nato tra il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino e la giornalista napoletana Daniela D’Antonio che è stata soprannominata dalla stampa “Lady Oscar”. “Quando ho conosciuto Paolo era un ragazzo malinconico, che amava stare da solo. Io lo spinto a diventare più sociale, a uscire dalla solitudine”. Così, in una intervista rilasciata ben 10 anni fa a Panorama, Daniela D’Antonio, giornalista e moglie di Paolo Sorrentino dal 2011 dopo anni di fidanzamento. Erano amici d’infanzia, poi è sbocciato l’amore, coronato con la nascita di due figli (Anna e Carlo). Più di 14 anni d’amore coronati da un matrimonio celebrato a New York in compagnia dei figli Anna e Carlo Sorrentino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

