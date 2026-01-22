Nel terzo turno degli Australian Open 2026, si prepara uno scontro interessante tra Carlos Alcaraz e Corentin Moutet. Moutet tenta di mettere pressione al campione spagnolo, sostenendo che Alcaraz sia consapevole di non potersi permettere una sconfitta. La partita promette di essere un confronto tra due stili e mentalità diverse, in un appuntamento importante del torneo.

Uno dei match sicuramente più interessanti che il terzo turno degli Australian Open 2026 può offrire è quello che mette di fronte Carlos Alcaraz e Corentin Moutet. Una partita che promette anche un alto tasso di spettacolarità, visto che sia lo spagnolo sia il francese spesso offrono colpi e giocate che fanno esaltare il pubblico. Moutet ha le idee molto chiare per sfidare il numero uno del mondo: “È chiaro che dovrò giocare a un livello elevato per avere una possibilità. Non cambierò assolutamente nulla nel mio stile di gioco. Se c’è qualcosa che mi ha portato dove sono è la mia personalità come tennista, la mia identità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennis, Moutet prova a mettere pressione ad Alcaraz: “Nella sua testa sa che non può perdere”

Milan, Saelemaekers: “Allegri sa che può sempre contare su di me. Lo Scudetto non è nella nostra testa”Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'SportMediaset' in merito alla stagione e alla fiducia nei confronti di Allegri.

Leggi anche: Sinner, che umiliazione per Alcaraz: tennis nella bufera

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Tennis, Moutet prova a mettere pressione ad Alcaraz: Nella sua testa sa che non può perdere; È il solito Moutet: serve da sotto sul match point. VIDEO; Australian Open 2026, da Moutet e Fonseca a Sinner e Alcaraz: la guida alle 32 teste di serie; Recap Day 4: Paolini è al terzo turno; Alcaraz e Zverev avanti tutta.

Australian Open, Moutet serve da sotto sul match point. VIDEOCorentin Moutet non passa inosservato nel match d'esordio a Melbourne Park. Il francese ha giocato un servizio da sotto sul match point contro Tristan Schoolkate, sorpreso dalla giocata dell'avversari ... sport.sky.it

Corentin MoutetCorentin moutet su Virgilio Sport. Guarda e condividi con i tuoi amici le ultime notizie su calcio, calciomercato, serie A, serie B, champions league, europa league, lega pro, basket, ciclismo, formul ... sport.virgilio.it

Servizio da sotto sul match-point: solo Corentin Moutet #Tennis #AusOpen #AO2026 #Moutet - facebook.com facebook

Servizio da sotto sul match-point: solo Corentin Moutet #Tennis #AusOpen #AO2026 #Moutet x.com