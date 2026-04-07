Find Your Friends il thriller di Iervolino che sta conquistando il mercato globale

. Il film Find Your Friends rafforza la presenza internazionale di Andrea Iervolino grazie all’acquisizione di Shudder e a una strategia produttiva sempre più orientata verso progetti globali e nuovi talenti emergenti. L’ufficio stampa del produttore italiano Andrea Iervolino annuncia che il film Find Your Friends, un thriller diretto da Izabel Pakzad e interpretato da Bella Thorne e Chloe Cherry, nota anche per il suo ruolo nella serie Euphoria, è stato recentemente acquisito dalla piattaforma Shudder, specializzata in contenuti thriller e horror. Questa operazione conferma l’interesse crescente del mercato internazionale verso produzioni indipendenti di forte impatto e consolida la presenza globale del produttore italiano nel settore cinematografico. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Je'Von Evans: la nuova superstar che sta conquistando il pubblico di RawNel panorama WWE, Je’Von Evans sta rapidamente aprendo varchi tra le giovani promesse del main roster.

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Find Your Friends, il nuovo thriller dell'attrice regista PazkadFind Your Friends è il nuovo thriller diretto dall'attrice e regista Izabel Pazkad, che include all'interno del cast attori del calibro di Helena Howard (Madeline's Madeline), Bella Thorne (The DUFF ... ansa.it

LA TRAMA DI FIND YOUR FRIENDSFind Your Friends, il film diretto da Izabel Pakzad, segue la storia di cinque giovani amiche, Amber (Helena Howard), Lavinia (Bella Thorne), Zosia (Zion Moreno), Lola (Chloe Cherry) e Maddy (Sophia ... comingsoon.it

Luca Chiappara. Hollywood Studio Orchestra · The Good, The Bad And The Ugly. I invited my friends over to watch the game #forzaitalia - facebook.com facebook