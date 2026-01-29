Andrea Iervolino torna a difendere il suo biopic su Giorgio Armani, dopo le polemiche. Il produttore ribadisce che il film è stato realizzato nel rispetto totale dell’autonomia creativa e della figura del famoso stilista. Iervolino spiega di aver cercato un confronto aperto con la famiglia Armani, ma sottolinea che il progetto resta fedele alla sua idea originale. Intanto, la famiglia Armani non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla pellicola.

Il produttore difende l’opera cinematografica, ribadisce autonomia creativa, rispetto totale per Giorgio Armani e apertura al confronto con la famiglia,. Il produttore difende l’opera cinematografica, ribadisce autonomia creativa, rispetto totale per Giorgio Armani e apertura al confronto con la famiglia, chiarendo il senso culturale e artistico del progetto Andrea Iervolino prende posizione sul progetto cinematografico dedicato a Giorgio Armani e interviene pubblicamente dopo la presa di distanza espressa dal Gruppo e dalla famiglia dello stilista. Come riportato da Ciak Generation, il produttore sceglie un intervento diretto, argomentato e approfondito, nel quale difende le motivazioni artistiche e culturali del film “Armani: the king of fashion”, sottolineando fin da subito il rispetto assoluto per la figura di Armani e per i suoi familiari. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Biopic Armani, Andrea Iervolino chiarisce la sua posizione

È in fase di sviluppo “Armani — The King of Fashion”, un biopic sulla vita di Giorgio Armani, diretto da Bobby Moresco, premio Oscar.

