Andrea Martella candidato sindaco c' è l' ok dei circoli del Partito Democratico

Dalle assemblee dei circoli del Partito Democratico di Venezia, tenutesi sabato 17 gennaio, è arrivato il definitivo via libera alla candidatura a sindaco di Andrea Martella. Un percorso «assolutamente partecipato» lo definisce il segretario provinciale Pd Matteo Bellomo, dando la notizia. Clicca. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Andrea Martella, candidato sindaco di Venezia scelto dal centrosinistra per il dopo Brugnaro

Andrea Martella è stato scelto come candidato sindaco di Venezia dal centrosinistra per le prossime amministrative. La conferma ufficiale è prevista per la settimana prossima, ma la candidatura sembra ormai definita. Martella, figura nota nel panorama politico, si propone di portare un contributo di stabilità e continuità alla città, concentrandosi su temi di interesse pubblico e sviluppo sostenibile.

#Veneto in fondo alla classifica nazionale, Andrea Martella: “È il fallimento di un approccio tutto propagandistico, che ha ridotto la sicurezza a una mera questione di ordine pubblico, senza affrontarne le cause profonde”. Link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook