Vigevano l' avvocato Massimo Lovati si candida a sindaco col partito di Marco Rizzo Gallo | Vuole chiudere col passato - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un avvocato di 74 anni, noto per aver esercitato la professione a Garlasco, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Vigevano con il partito di Marco Rizzo, Democrazia Sovrana Popolare. La decisione arriva dopo aver lasciato la professione legale e si inserisce nel quadro delle prossime elezioni amministrative nella cittadina.

Da Garlasco alla politica. Massimo Lovati si candida a diventare sindaco di Vigevano a 74 anni con il partito di Marco Rizzo, Democrazia Sovrana Popolare L'avvocato Massimo Lovati lascia la sua professione e si butta in politica. L'ex legale di Andrea Sempio si candida a diventare sindaco di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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