A Ancona, un uomo di 50 anni è stato ammonito dal Questore per aver perseguitato l’ex partner attraverso messaggi, chiamate e profili falsi sui social media. La donna ha presentato una denuncia, dopo aver ricevuto ripetuti contatti indesiderati. Le autorità hanno avviato un procedimento di ammonimento, che si è concluso con un provvedimento formale contro il cinquantenne. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

È stato emesso un provvedimento di ammonimento per stalking nei confronti di un cinquantenne italiano ad Ancona. Il provvedimento, disposto dal Questore Capocasa, è stato adottato a seguito di reiterate condotte persecutorie ai danni di una donna, con cui l’uomo aveva avuto una breve relazione sentimentale. Le informazioni dalla Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è stata presa dopo che la vittima ha segnalato una serie di comportamenti insistenti e invasivi da parte dell’uomo. Questi, non accettando la fine della relazione, ha iniziato a perseguitare la donna attraverso diversi canali, generando in lei uno stato di ansia e paura tale da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ancona, non accetta la fine della storia e la perseguita anche con falsi profili social: ammonito 50enne

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Perseguita la ex compagna con messaggi e appostamenti ad Ancona, 60enne ammonito dal QuestoreUn provvedimento di ammonimento è stato emesso nei confronti di un sessantenne accusato di stalking ai danni di una donna.

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