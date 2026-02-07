perseguita la ex compagna con messaggi e appostamenti ad ancona 60enne ammonito dal questore

Un uomo di 60 anni è stato ammonito dal Questore di Ancona dopo aver perseguitato la ex compagna. L’uomo le inviava messaggi continui e si piazzava sotto casa per tenerla d’occhio. La donna ha deciso di denunciare, e ora il suo stalker rischia sanzioni più severe.

Un provvedimento di ammonimento è stato emesso nei confronti di un sessantenne accusato di stalking ai danni di una donna. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Ancona per tutelare la vittima dalle continue molestie e comportamenti persecutori messi in atto dall'uomo. Stalking ad Ancona Le condotte persecutorie La richiesta di aiuto e l'intervento delle autorità I dati sull'attività del Questore Strumenti per la segnalazione Stalking ad Ancona Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato il Questore di Ancona ha adottato la misura dell'ammonimento nei confronti di un uomo di circa sessant'anni.

Approfondimenti su Ancona Stalking

La polizia di Ancona ha emesso un ammonimento nei confronti di un uomo di 60 anni, accusato di aver perseguitato una donna.

Ultime notizie su Ancona Stalking

