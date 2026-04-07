Dopo mesi di trattative e accordi informali, la coalizione di destra ha raggiunto un’intesa su una proposta di legge elettorale. Tuttavia, i dettagli su come intendano affrontare i vari aspetti della riforma non sono ancora chiari. Contestualmente, anche a sinistra si discute di diverse alternative, senza un’unica soluzione condivisa. La questione rimane aperta e al centro del dibattito politico attuale.

I NODI DELL'ALLEANZA Ci risiamo: dopo mesi di conciliabili segreti, la coalizione di destra sembra aver trovato l’accordo su un’ipotesi di riforma elettorale, anche se non appare ben chiaro come pensano di risolvere . I NODI DELL'ALLEANZA Ci risiamo: dopo mesi di conciliabili segreti, la coalizione di destra sembra aver trovato l’accordo su un’ipotesi di riforma elettorale, anche se non appare ben chiaro come pensano di risolvere . Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Anche a sinistra una legge elettorale non vale l’altra

Legge elettorale, il disco rotto della sinistra nervosa: è una truffa. A destra nessun tabù sulle preferenzeLa sinistra non molla la trincea e prosegue nella crociata all’arma bianca contro la proposta di legge elettorale depositata dal centrodestra.

Legge elettorale, il centrodestra deposita il testo: proporzionale e premio al 40. Per la sinistra “è una schifezza”, ma non lo ha lettoLegge elettorale, il centrodestra è pronto e avanza la sua proposta, disponibile al confronto con tutte le forze politiche.

Seychelles, Maurice, Réunion: des îles tropicales menacées par la montée des eaux | Documentaire AMP

Temi più discussi: Ora non mettetevi a cercare un capo anche a sinistra; Legge elettorale, dal 31 marzo iter in commissione ma crescono i dubbi nella maggioranza; Legge elettorale, iter al via in Parlamento: i nodi e le ipotesi; Grano sardo, la proposta in Consiglio: Un marchio per rilanciare la filiera cerealicola.

Listini bloccati e soglia bassa fanno comodo anche a sinistraQualcosa devono pur dire, ma la verità è che questa proposta di legge elettorale alla Schlein non dispiace affatto. Insomma - stando alle voci che circolano nel Palazzo - sotto le levate di scudi ... ilgiornale.it

Una modesta (paradossale) proposta. La sinistra proponga la reintroduzione della pena di morteMentre si piangono gli adolescenti periti nel rogo del La Constellation a Crans-Montana, il governo e la maggioranza si apprestano a varare una legge che consenta di punire più facilmente i loro ... huffingtonpost.it

La sinistra ha la memoria dei pesciolini rossi Continuano a parlare di “servilismo”. Ma l’unico atto concreto di subordinazione verso Trump, nei fatti, porta la firma di “Giuseppi”. Quando era Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte accettò senza esitazioni l facebook

La capocrazia. Le primarie: il trappolone che la sinistra tende a sé stessa x.com