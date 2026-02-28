Legge elettorale il disco rotto della sinistra nervosa | è una truffa A destra nessun tabù sulle preferenze

La sinistra continua a opporsi con fermezza alla nuova proposta di legge elettorale presentata dal centrodestra, definendola una truffa. Nel frattempo, a destra non sono stati posti limiti alle preferenze, senza mostrare alcun tabù su questa modalità di voto. La discussione resta al centro del dibattito politico, con le parti che confermano le proprie posizioni senza compromessi evidenti.

La sinistra non molla la trincea e prosegue nella crociata all’arma bianca contro la proposta di legge elettorale depositata dal centrodestra. Che guarda soprattutto alla stabilità, con un premio di maggioranza al 40%. Ma le opposizioni vanno avanti a testa bassa: la riforma va impallinata subito. Prima i big, Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni ma anche Renzi, che fanno a gara a chi la spara più grossa. Poi le seconde file, in un tam tam di accuse “copia e incolla” che vanno dalla tesi della fretta sospetta, perché Meloni avrebbe una fifa blu di perdere, al pericolo di una deriva autoritaria. A leggere le levate di scudi grondanti appelli alla tenuta democratica viene il sospetto che le opposizioni puntino all’ingovernabilità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

