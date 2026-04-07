Analisi delle interferenze al processo democratico in Bulgaria

Negli ultimi anni, il sistema informativo nel paese presenta segnali di interferenze che influenzano il processo democratico. Durante i periodi pre-elettorali, si sono verificati episodi di manipolazione delle notizie e di diffusione di informazioni distorte. Le autorità hanno avviato indagini su alcune piattaforme online e sui media, mentre sono stati segnalati tentativi di influenzare l’opinione pubblica attraverso campagne coordinate. La situazione ha suscitato attenzione sia a livello nazionale che internazionale.

Come da anni accade nei periodi pre-elettorali occidentali ed europei, anche il sistema informativo bulgaro appare, in prossimità della tornata elettorale, al centro di dinamiche di competizione e manipolazione informativa, cognitiva e percettiva sempre più evidenti, sia per quanto riguarda le strategie di costruzione del consenso e propaganda interne, sia per l’ormai continua – e crescente – attività di influenza riconducibile all’ecosistema informativo russo. L’ecosistema Un primo elemento emerge dall’analisi pubblicata da Factcheck.bg, che documenta l’esistenza di una rete di circa 120 profili Facebook non autentici, che opererebbero in modo coordinato per amplificare i contenuti pubblicati da esponenti del partito Ima Takav Narod (Itn), in particolare del leader Stanislav Trifonov e della deputata Pavela Mitova. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Analisi delle interferenze al processo democratico in Bulgaria Caso Sangiuliano – Maria Rosaria Boccia a processo per stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privataIl giudice per l’udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking aggravato, lesioni,... Processo Le Pen, magistrata francese denuncia “interferenze Usa”: “Ho visto due emissari di Trump, volevano elementi per dire che è politico”“Dovevamo avere una discussione sui diritti umani, come avviene regolarmente con i diplomatici dei Paesi alleati. Temi più discussi: Francia, elezioni comunali: accuse di interferenze straniere; Presentato lo studio sulle soluzioni di mobilità per la Val Bisagno; Roberto Arditti: l'archivista del presente; Germania, sfida alla Big Tech USA: Berlino punta alla sovranità digitale. Interferenze nei segnali Gps delle petroliere: cos'è lo spoofingQuella degli Stati Uniti e Israele contro l'Iran è una guerra nuova, che mette in campo diverse tecnologie ancora poco sperimentate in ambito bellico. Non solo intelligenza artificiale e droni, ma ... tgcom24.mediaset.it Interferenze al Gps, ombre russe sul volo di von der LeyenBRUXELLES - A conferma di come attacchi ibridi siano diventati ormai la norma in molte regioni del mondo, e in particolare in Europa dell’Est, la Commissione europea ha annunciato ieri che l’aereo su ... ilsole24ore.com L’analisi di Intesa Sanpaolo evidenzia un ridimensionamento delle valutazioni per Usa, Europa e Italia. Il rischio Le stime sugli utili societari sottovalutano ancora gli effetti della guerra. - facebook.com facebook L'analisi di #InterRoma 5-2: se punti tutto sui duelli e li perdi non c’è scampo Dopo quel gol iniziale la squadra ha reagito compatta. Ma gli errori individuali hanno reso impossibile un’impresa già complicata @DanieleLoMonaco #ASRoma x.com