Caso Sangiuliano – Maria Rosaria Boccia a processo per stalking aggravato lesioni interferenze illecite nella vita privata

Il giudice di Roma ha deciso di mettere davanti a un processo Maria Rosaria Boccia, accusata di aver perseguitato l’ex ministro Gennaro Sangiuliano. La donna è sotto accusa per stalking aggravato, lesioni e interferenze nella vita privata dell’ex ministro. La vicenda si è conclusa con il rinvio a giudizio, aprendo un nuovo capitolo di una vicenda giudiziaria che ha fatto parlare negli ultimi mesi.

Il giudice per l'udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata ai danni dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Contestati anche i reati di diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi. Il processo è stato fissato al prossimo 6 ottobre. Nel procedimento sono parti civili Sangiuliano, la moglie e l'ex capo di Gabinetto del dicastero, Francesco Gilioli. Il terremoto costato la poltrona all'attuale corrispondente da Parigi per la Rai aveva portato Sangiuliano sotto indagine per le accuse di peculato e rivelazione del segreto d'ufficio.

