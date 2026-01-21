Processo Le Pen magistrata francese denuncia interferenze Usa | Ho visto due emissari di Trump volevano elementi per dire che è politico
Una magistrata francese del processo Le Pen ha denunciato interferenze da parte degli Stati Uniti, affermando di aver incontrato due emissari di Trump che cercavano di ottenere elementi per sostenere un’interpretazione politica. La discussione, che avrebbe dovuto riguardare i diritti umani e avvenire con i diplomatici degli alleati, è stata segnalata come un possibile tentativo di influenzare il procedimento giudiziario.
“Dovevamo avere una discussione sui diritti umani, come avviene regolarmente con i diplomatici dei Paesi alleati. E molto rapidamente la conversazione è girata intorno alla situazione penale di Marine Le Pen”. La magistrata francese Magali Lafourcade, intervistata sabato 17 gennaio dalla trasmissione “ En Société ” della tv pubblica France 5, ha raccontato del suo incontro con due emissari del presidente Usa Donald Trump avvenuto il 28 maggio scorso. Durante quel colloquio, ha sostenuto, i due hanno tentato di raccogliere elementi in grado di dimostrare che la condanna di Marine Le Pen nel caso degli assistenti parlamentari Ue sia un processo politico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Al via il processo d’appello alla Le Pen. “Mai creato un sistema per truffare la Ue”, dice. Intanto il giudice francese lancia l’allarme sul tentativo di ingerenza di Trump nel processoInizia il processo d’appello a Marine Le Pen, condannata per appropriazione indebita di fondi Ue.
