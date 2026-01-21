Processo Le Pen magistrata francese denuncia interferenze Usa | Ho visto due emissari di Trump volevano elementi per dire che è politico

Una magistrata francese del processo Le Pen ha denunciato interferenze da parte degli Stati Uniti, affermando di aver incontrato due emissari di Trump che cercavano di ottenere elementi per sostenere un’interpretazione politica. La discussione, che avrebbe dovuto riguardare i diritti umani e avvenire con i diplomatici degli alleati, è stata segnalata come un possibile tentativo di influenzare il procedimento giudiziario.

