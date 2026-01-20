The Cage sabato 24 gennaio i MyAmy celebrano Amy Winehouse

Il 24 gennaio, presso The Cage, i MyAmy rendono omaggio ad Amy Winehouse in occasione dei vent'anni da “Back to Black”. Una serata dedicata a celebrare il talento e l’eredità della cantante, con interpretazioni che attraversano le diverse generazioni. Un’occasione per ascoltare la musica di Amy in un contesto intimo e rispettoso, rivolta a chi ha amato e apprezzato la sua figura.

Sabato 24 gennaio, vent'anni dopo "Back to Black", il disco che ha cambiato per sempre il modo di intendere il soul pop contemporaneo, il Cage apre le porte a una serata speciale che parla al cuore di più generazioni. Sul palco tornano i livornesi MyAmy, con un live-tributo dedicato alla voce.

