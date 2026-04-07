Amici nuovo amore per Petit dopo la rottura con Marisol | chi è

Salvatore Moccia, conosciuto come Petit, ha recentemente iniziato una nuova relazione sentimentale dopo la fine della precedente con una persona chiamata Marisol. Questa notizia interessa gli spettatori di Amici, il programma televisivo di cui è protagonista. Petit ha attirato l’attenzione del pubblico anche per le sue performances nel talent show, che ora si arricchiscono di dettagli sulla sua vita privata.

Notizie importanti per i telespettatori di Amici che seguono con affetto Petit, il cui nome d’arte è Salvatore Moccia. Dopo la fine della relazione con Marisol Castellanos, nata proprio durante le 23esima edizione del talent, il cantante è stato accostato a una nuova ragazza. Nelle ultime settimane, infatti, il nome di lei è comparso con insistenza accanto al suo, alimentando curiosità e attenzione tra i fan del talent di Maria De Filippi. Il vero stipendio dei professori di canto e ballo La storia nata ad Amici 23. Tra i momenti più seguiti di Amici 23 c’è stata la relazione tra Petit e Marisol Castellanos. Un legame costruito giorno dopo giorno all’interno della scuola, che aveva conquistato il pubblico grazie alla complicità e alla naturalezza mostrata durante il percorso. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Amici, Marisol e Samu stanno insieme. La reazione di PetitDopo la fine della storia con Petit, Marisol Castellanos sembra aver voltato pagina.

Quali coppie si sono lasciate nel 2025

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Amici, Petit ha un nuovo amore dopo la fine della storia con Marisol: ecco chi è la nuova compagnaPetit, al secolo Salvatore Moccia, è stato uno dei cantanti finalisti di Amici 23. Fra i singoli che ha lanciato anche Mammamì e Tornerai ma, ... isaechia.it

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