Marisol e Petit si sono lasciati | ora lei sta con un altro ex di Amici La reazione del cantante

Da today.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marisol Castellanos, nota per la sua partecipazione ad Amici 23 e vincitrice nella categoria danza, si è recentemente lasciata con Petit. Ora, la ballerina si trova in una nuova relazione con un altro ex concorrente del programma. La notizia ha suscitato interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, mentre il cantante coinvolto ha espresso la propria reazione. Questo cambiamento segna un nuovo capitolo nella vita personale di Marisol.

Marisol Castellanos - ex allieva di Amici 23, vincitrice della categoria ballo - ha ritrovato l'amore. Dopo la storia (terminata la scorsa estate) con Petit (anche lui ex Amici), adesso Marisol è felice accanto a un altro ex allievo della scuola più famosa della tv italiana.Il nuovo amore di. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

