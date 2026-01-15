amici marisol e samu stanno insieme la reazione di petit

Marisol Castellanos, ex concorrente di Amici 23, ha recentemente condiviso sui social un aggiornamento sulla sua vita sentimentale. Dopo la fine della relazione con Petit, la ballerina ha mostrato di aver iniziato una nuova storia con Samu, anche lui membro della scuola di Maria De Filippi. Questa novità ha attirato l'attenzione dei fan e dei follower, lasciando chiaramente intendere un nuovo capitolo personale per Marisol.

Dopo la fine della storia con Petit, Marisol Castellanos sembra aver voltato pagina. L’ex vincitrice della categoria ballo di Amici 23 ha fatto parlare di sé sui social, mostrando un nuovo legame sentimentale con un altro volto noto della scuola di Maria De Filippi: il ballerino Samu. Marisol e Samu stanno insieme?. La giovane ballerina cubana, classe 2006, ha svelato di recente ai fan che il suo cuore è tornato a battere per qualcuno. Il nuovo amore sarebbe Samuele “Samu” Segreto, ex allievo di Amici 22, ballerino e attore impegnato anche in progetti televisivi come la serie Sandokan con Can Yaman. 🔗 Leggi su Dilei.it

