Giulio Terzariol nominato dg e deputy Ceo di Generali

Generali ha annunciato la nomina di Giulio Terzariol come direttore generale e Group deputy CEO. In questa nuova posizione, Terzariol contribuirà alla definizione delle strategie aziendali e alla gestione operativa del gruppo. La sua esperienza e competenza rappresentano un elemento di stabilità e continuità nell’ambito della governance di Generali, rafforzando l’impegno dell’azienda nel perseguire obiettivi di crescita e innovazione.

Generali nomina di Giulio Terzariol direttore generale e Group deputy Ceo, figura chiave nella nuova organizzazione. Il manager va così a dirigere il business assicurativo del gruppo e si occupa della supervisione di Banca Generali. Terzariol entra in Generali nel 2024 come Ceo Insurance, dopo una lunga carriera in Allianz. La sua promozione a Group deputy Ceo viene letta come un rafforzamento dell'esecuzione industriale e come opzione interna nella discussione di lungo periodo sulla successione ai vertici del gruppo triestino.

