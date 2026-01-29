Genovesi tirchi? Non per le vacanze | spesa media tra le più alte d' Italia dati e classifica

Durante le vacanze, i genovesi lasciano più soldi rispetto ad altri italiani. La spesa media in città è tra le più alte del Paese, smentendo l’idea di una popolazione avara. La notizia arriva da dati recenti e fa cambiare idea a chi pensava che i genovesi fossero tirchi anche in ferie.

Genovesi tirchi e col 'braccino corto'? Forse è una leggenda metropolitana, almeno per quello che riguarda le vacanze. Una recente analisi di Vamonos Vacanze, tour operator specializzato in viaggi di gruppo, dimostra che siamo tra gli italiani che spendono di più, in media, per la spesa turistica.

