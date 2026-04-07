Torna in prima serata su Rai2 uno dei programmi più attesi dal pubblico. Belve riparte con la sua settima stagione, ancora una volta guidato da Francesca Fagnani. L’appuntamento è fissato per ogni martedì alle 21.20 a partire dal 7 aprile, con interviste che promettono, come sempre, di andare oltre la superficie. Amanda Lear apre la stagione con un’intervista senza filtri. Ad aprire la nuova stagione è Amanda Lear, tra gli ospiti più attesi di sempre. La sua intervista si trasforma subito in un racconto intenso e a tratti sorprendente, capace di alternare momenti ironici a confessioni più profonde. L’artista ripercorre alcune delle tappe più importanti della sua vita, tra esperienze fuori dagli schemi e relazioni che hanno segnato il suo percorso personale e professionale. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Amanda Lear show a Belve, ma non è l’unica a stupire

BELVE DIVENTA AMANDA LEAR SHOW MA ALTRE DUE OSPITI SORPRENDONOTorna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani e giunto alla settima stagione: appuntamento in prima serata, ogni...

Leggi anche: Belve e Belve Crime: da Amanda Lear a Raffaele Sollecito, i nuovi ospiti di Francesca Fagnani (anche nip)

Temi più discussi: Amanda Lear: Con Salvador Dalí non c'era sesso, era impotente. La relazione con David Bowie? Sua moglie non era gelosa; Belve 10 - Amanda Lear: I flirt con Salvador Dalì e David Bowie - Video; Amanda Lear a Belve, il marito scomparso e gli amori proibiti: Salvador Dalì era impotente, mi ha usata. David Bowie? Che schifo - Il video; La rivelazione di Amanda Lear a Belve: Con Salvador Dalí niente sesso, era impotente. Bowie? Era un ménage à trois.

Amanda Lear a Belve: Ero amante di Dalì, ma senza sesso. E di Bowie. Le mogli contenteDalì sarebbe stato solito presentarle altri partner: «Mi presentava spesso un bellissimo fidanzato e godeva di sapere che ero felice con un bel ragazzo. Il giorno dopo mi chiedeva: allora com’è andata ... lastampa.it

Amanda Lear a 'Belve': 'Dalì era impotente, Bowie faceva un po' schifo'Amanda Lear è stata la protagonista indiscussa della prima puntata della nuova stagione di ‘Belve’, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. L’artista ha offerto uno spaccato intimo e senza ... it.blastingnews.com

Francesca Fagnani torna con Belve, tra gli ospiti Amanda Lear e Micaela Ramazzotti - facebook.com facebook

Amanda Lear a “Belve”: “Caro Dalì, mi hai usata” x.com