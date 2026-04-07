Amanda Lear show a Belve ma non è l’unica a stupire

Da tivvusia.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna in prima serata su Rai2 uno dei programmi più attesi dal pubblico. Belve riparte con la sua settima stagione, ancora una volta guidato da Francesca Fagnani. L’appuntamento è fissato per ogni martedì alle 21.20 a partire dal 7 aprile, con interviste che promettono, come sempre, di andare oltre la superficie. Amanda Lear apre la stagione con un’intervista senza filtri. Ad aprire la nuova stagione è Amanda Lear, tra gli ospiti più attesi di sempre. La sua intervista si trasforma subito in un racconto intenso e a tratti sorprendente, capace di alternare momenti ironici a confessioni più profonde. L’artista ripercorre alcune delle tappe più importanti della sua vita, tra esperienze fuori dagli schemi e relazioni che hanno segnato il suo percorso personale e professionale. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

amanda lear show a belve ma non 232 l8217unica a stupire
© Tivvusia.com - Amanda Lear show a Belve, ma non è l’unica a stupire

BELVE DIVENTA AMANDA LEAR SHOW MA ALTRE DUE OSPITI SORPRENDONOTorna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani e giunto alla settima stagione: appuntamento in prima serata, ogni...

Leggi anche: Belve e Belve Crime: da Amanda Lear a Raffaele Sollecito, i nuovi ospiti di Francesca Fagnani (anche nip)

Temi più discussi: Amanda Lear: Con Salvador Dalí non c'era sesso, era impotente. La relazione con David Bowie? Sua moglie non era gelosa; Belve 10 - Amanda Lear: I flirt con Salvador Dalì e David Bowie - Video; Amanda Lear a Belve, il marito scomparso e gli amori proibiti: Salvador Dalì era impotente, mi ha usata. David Bowie? Che schifo - Il video; La rivelazione di Amanda Lear a Belve: Con Salvador Dalí niente sesso, era impotente. Bowie? Era un ménage à trois.

Amanda Lear a Belve: Ero amante di Dalì, ma senza sesso. E di Bowie. Le mogli contenteDalì sarebbe stato solito presentarle altri partner: «Mi presentava spesso un bellissimo fidanzato e godeva di sapere che ero felice con un bel ragazzo. Il giorno dopo mi chiedeva: allora com’è andata ... lastampa.it

amanda lear amanda lear show aAmanda Lear a 'Belve': 'Dalì era impotente, Bowie faceva un po' schifo'Amanda Lear è stata la protagonista indiscussa della prima puntata della nuova stagione di ‘Belve’, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. L’artista ha offerto uno spaccato intimo e senza ... it.blastingnews.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.